LIVE Sudafrica-Italia 42-24 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | buone sensazioni per gli azzurri nella sconfitta di Pretoria

Appassionati di rugby, anche nella sconfitta, gli azzurri hanno mostrato cuore e determinazione contro i potenti Springboks a Pretoria. La sfida tra Sudafrica e Italia del test match 2025 ha regalato emozioni intense e spunti di orgoglio, dimostrando che il nostro movimento sta crescendo. Rimanete sintonizzati: il rugby italiano ha ancora tanto da offrire e le prossime partite si preannunciano altrettanto avvincenti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.17 Amici di OA Sport, siamo arrivati al momento dei saluti. L’appuntamento è per il prossimo Live di rugby, vi auguriamo una buona serata. 19.15 Come da pronostico, Il Sudafrica conquista la vittoria ai danni dei nostri ragazzi, ma in casa Italia c’è la consapevolezza di aver giocato una partita di assoluto livello. Primo tempo dove gli Springboks sono risultati letteralmente incontenibili, poi il coraggio dei nostri è aumentato e nella seconda frazione abbiamo assistito a tre mete azzurre, siglate da Zuliani, Dimcheff e Cannone. Il CT Gonzalo Quesada raccoglie informazioni positive viste anche le numerose assenze che contraddistinguono l’organico nostrano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, 42-24 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: buone sensazioni per gli azzurri nella sconfitta di Pretoria

