PSG Bayern Monaco 0-0 LIVE | francesi in difficoltà Luis Enrique si gioca la carta Dembelé

Una sfida avvincente tra PSG e Bayern Monaco si svolge al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in un match che tiene con il fiato sospeso gli appassionati di calcio. Con il punteggio fermo sullo 0-0, i francesi affrontano le difficoltà, mentre Luis Enrique si gioca la carta Dembélé per scardinare la difesa avversaria. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa emozionante partita, dalla cronaca live alla sintesi completa, perché ogni secondo conta in questa battaglia per il titolo mondiale.

Al Mercedes-Benz Stadium, Atlanta il match valido per il Mondiale per Club, PSG Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita PSG Bayern Monaco, valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025. LA DIRETTA PRIMO TEMPO – Nel primo quarto di finale del Mondiale per Club, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG Bayern Monaco 0-0 LIVE: francesi in difficoltà, Luis Enrique si gioca la carta Dembelé

In questa notizia si parla di: bayern - monaco - francesi - difficoltà

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

Bayern Monaco-Auckland City 6-0 dopo il primo tempo… La partitella del giovedì sera è più avvincente Vai su Facebook

quote PSG Bayern Monaco: il pronostico sulla partita; Champions League, PSG-Inter 5-0: nerazzurri travolti, i francesi alzano la coppa - Acerbi, dalle stelle alle stalle: dopo il ko con il PSG dice no alla Nazionale; Il PSG mette le mani sulla stella del Bayern Monaco!.