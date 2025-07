FC 25, Showdown Cerci vs Lundkvist.

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi perderti le ultime SBC Showdown con Cerci e Lundkvist! Due sfide imperdibili, ricche di premi esclusivi, che mettono alla prova la tua abilità nel costruire la squadra perfetta. Completarle ti permetterà di aggiungere giocatori di alto livello al tuo roster e sbloccare ricompense uniche. Scopriamo insieme come affrontarle e vincerle, perché il divertimento è appena cominciato!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) Showdown di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare entrambe le sfide. ordina ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC Selina Cerci. Numero sfide: 1. Premio: 1x Showdown Selina Cerci Non scambiab.. Scadenza: 12 luglio. 4-5-1. Germania: Min 1 gioc.. Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 87. SBC Hanna Lundkvist. Numero sfide: 1. Premio: 1x Showdown Hanna Lundkvist Non scambiab.. Scadenza: 12 luglio. 4-5-1 (2). Svezia: Min 1 gioc.. Valutazione squadra: min 87. Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate Team Cosa sono le SBC Showdown e come funzionano. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com