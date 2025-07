Tour de France 2025 Jonas Vingegaard | Siamo forti volevamo sfruttare il vento laterale e ci siamo riusciti

Il Tour de France 2025 di Jonas Vingegaard si apre con entusiasmo e determinazione. Il talento danese, in forza al Team Visma – Lease a Bike, ha sfruttato strategicamente il vento laterale per consolidare la sua posizione, dimostrando di essere in ottima forma. La vittoria al GPM di Mont Noir e il controllo della prima tappa di Lille sono segnali promettenti. Con questa partenza, Jonas ci fa capire che il suo obiettivo è chiaro: dominare questa edizione e lasciare il segno nel cuore del ciclismo.

Comincia in modo positivo il Tour de France di Jonas Vingegaard. Il danese in forza al Team Visma – Lease a Bike si è infatti reso artefice di una buona prima tappa in occasione della frazione di 184.9 km con partenza ed arrivo nella città di Lille. Nello specifico il danese ha dimostrato di essere in forma, passando per primo al GPM di Mont Noir e lasciando presagire delle buone sensazioni in vista delle prossime prove. Una volta intercettato dai media in zona mista, il nordico ha analizzato la sua giornata, l odando la strategia messa in atto: “ Abbiamo una squadra molto forte – h a detto il ciclista – Abbiamo detto di recente che siamo quasi una squadra da classiche, quindi se si presenterà l’occasione, la coglieremo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Jonas Vingegaard: “Siamo forti, volevamo sfruttare il vento laterale e ci siamo riusciti”

