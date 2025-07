Ciclismo al Tour tappa e maglia per Jasper Philipsen

Il Tour de France 2025 ha preso il via con una tappa emozionante tra Lille e Lille, regalando sorprese e spettacolo fin dai primi chilometri. Tra colpi di scena e sprints mozzafiato, il protagonista indiscusso è Jasper Philipsen, che conquista la prima maglia gialla grazie a uno sprint impeccabile. La competizione promette emozioni intense: chi prenderà il comando nelle prossime tappe? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa avvincente corsa in bicicletta.

Roma, 5 lug. (askanews) – Prima tappa scoppiettante quella del Tour de France 2025. Nella Lille-Lille (184,9 km) si susseguono i colpi di scena e alla fine l’uomo più felice di giornata è il belga Jasper Philipsen, strepitoso nel coronare lo sprint perfettamente costruito dalla sua Alpecin-Deceuninck e dunque prima maglia gialla di questa edizione. Ai -17 km la Visma attacca con Jonas Vingegard in prima persona in un tratto esposto al vento e fa esplodere il gruppo. Nella rete finiscono anche Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Jonathan Milan, che arrivano a 40 secondi dal vincitore. Per i primi due è già una discreta batosta in classifica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: tour - tappa - maglia - jasper

La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli: al Molo Beverello per la tappa finale del Tour Mediterraneo - L'Amerigo Vespucci, la storica nave scuola italiana, ha fatto il suo trionfale rientro a Napoli al molo Beverello, dopo tre anni di assenza.

TDF25 Stage 1^ Classifica generale maglia gialla ? #JasperPhilipsen vince la prima tappa del Tour 2025 e conquista anche la maglia gialla di leader. #tourdefrance #tourdefrance2025 #TDF2025 #grandeboucle #tour #letour #stage1 #cyclin Vai su X

TOUR DE FRANCE VELOCISTI E CACCIATORI DI TAPPE Il friulano Jonathan Milan, all'esordio al Tour, è la nostra speranza più grande per conquistare almeno una tappa, dopo 6 anni di digiuno tricolore. Il potente uomo della Lidl - Trek, pur lasciando a Vai su Facebook

Ciclismo, al Tour tappa e maglia per Jasper Philipsen; Tour de France, Jasper Philipsen vince la prima tappa e veste la maglia gialla; A Philipsen 1^ tappa e maglia gialla al Tour.

Tour de France, Jasper Philipsen vince la prima tappa e veste la maglia gialla - Prima tappa e prime sorprese per il Tour de France che a Lille corona il successo di Jasper Philipsen. Segnala msn.com

Tour de France: prima tappa e maglia gialla per Philipsen - Il Tour de France 2025 inizia con un grande colpo: Philipsen vince la prima tappa e si aggiudica la maglia gialla ... sportal.it scrive