Rugby Sudafrica-Italia 42-24 a Pretoria | sconfitta onorevole per gli azzurri di Quesada

Al Loftus Versfeld di Pretoria, gli Springboks dominano l’incontro contro l’Italia con un netto 42-24, ma gli azzurri di Quesada lasciano il campo a testa alta. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di 28-3, gli uomini di Quesada reagiscono nella ripresa, segnando tre mete e dimostrando carattere e determinazione. Una sconfitta onorevole che infonde fiducia e stimola le ambizioni del rugby italiano nel tour africano.

Al Loftus Versfeld di Pretoria, sede del secondo e penultimo Test Match del Tour Estivo Africa 2025 di rugby, l’Italia cede con onore ai padroni di casa del Sudafrica: gli Springboks si impongono con lo score di 42-24 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 28-3. Sei mete per i sudafricani (due delle quali marcate nel secondo tempo), tre quelle degli azzurri, messe a segno tutte nella ripresa. Nel primo tempo i padroni di casa passano a condurre all’ 11? con la meta di Kriel trasformata da Pollard (il quale sarà perfetto dalla piazzola, convertendo tutte le sei marcature sudafricane del match), per poi allungare con la segnatura di van den Berg al 23?, che porta lo score sul 14-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Sudafrica-Italia 42-24 a Pretoria: sconfitta onorevole per gli azzurri di Quesada

