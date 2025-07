Un arresto per l' esplosione a Torino Il retroscena choc | non è stato un incidente

Un'esplosione a Torino sconvolge la città, lasciando dietro di sé una scena di tragedia e mistero. Un uomo di 35 anni ha perso la vita, mentre cinque persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite. La pista dolosa e l’arresto di una guardia giurata aprono scenari inquietanti: cosa si nasconde dietro questo atto violento? Le indagini continuano per fare luce su un retroscena choc che potrebbe cambiare tutto.

In via Nizza morto un 35enne e ferite 5 persone, tra cui due bambini. Pista dolosa: chi voleva colpire la guardia giurata fermata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un arresto per l'esplosione a Torino. Il retroscena choc: non è stato un incidente

Un arresto per l'esplosione della palazzina di via Nizza a Torino: dal presunto responsabile al movente - L’arresto scandaloso scuote Torino: la polizia ha fermato il presunto responsabile dell’esplosione che ha devastato una palazzina di via Nizza, rivelando un movente ben più inquietante di un semplice incidente.

Esplosione di via Nizza a Torino, svolta nelle indagini: arrestato vigilante, voleva colpire l’ex compagna - Un uomo di 40 anni, di professione vigilante, è stato arrestato con l'accusa di aver appiccato volontariamente l’incendio che ha poi provocato il drammatico ... Riporta fanpage.it

Esplosione con un morto e cinque feriti in una palazzina, è stato un gesto doloso: un arresto. L'innesco in un appartamento - L'esplosione della notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è di origine dolosa. Scrive msn.com