Bolelli Vavassori salutano Wimbledon La coppia azzurra esce di scena agli ottavi

italiana che ha lottato con cuore e determinazione, ma alla fine si è inchinata davanti a un avversario più forte nei momenti chiave. La speranza ora si sposta verso il futuro, consapevoli delle qualità di Bolelli e Vavassori. È stata una partita emozionante, che ha dimostrato ancora una volta il valore del tennis azzurro. Un arrivederci a presto, con la voglia di tornare più forti di prima.

Finisce l’avventura dell’Italia nel tabellone di doppio. D opo la sconfitta al femminile di ErraniPaolini, si fermano agli ottavi anche Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. La coppia italiana è stata sconfitta dal duo composto dal ceco Adam Pavlasek e dal polacco Jan Zielinski con il punteggio di 7-6 7-6 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco. Una partita sicuramente equilibrata e che si è decisa appunto su due tie-break, con la coppia azzurra che è mancata nei momenti decisivi. Non è bastato l’86% dei punti vinti con la prima per BolelliVavassori, che hanno anche vinto più punti in totale rispetto alla coppia avversaria (81 contro 78). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bolelli/Vavassori salutano Wimbledon. La coppia azzurra esce di scena agli ottavi

