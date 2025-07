Igor Protti choc | C' è un ospite sgradito sarà una gara dura

Igor Protti, leggenda del calcio italiano, ha recentemente condiviso un momento difficile della sua vita. Con grande coraggio, l'ex bomber ha annunciato su Instagram di dover affrontare un ciclo di cure dopo aver scoperto un ospite indesiderato. La sua determinazione e il suo spirito combattivo sono un esempio per tutti: ora più che mai, si prepara a vincere questa battaglia, perché la speranza e la forza interiore sono le armi più potenti.

Un dramma, una partita da giocare tutta e da vincere. "Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite". Inizia così il lungo messaggio di Igor Protti, pubblicato su Instagram, col quale l'ex bomber, bandiera del Livorno e del Bari ma con un passato anche in Lazio e Napoli, ha annunciato che inizierà un ciclo di cure. "Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese - ha aggiunto Protti -. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Igor Protti choc: "C'è un ospite sgradito, sarà una gara dura"

In questa notizia si parla di: protti - igor - ospite - choc

“Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Sarà durissima, ma non sono solo”: il messaggio di Igor Protti su Instagram - Un messaggio di forza e speranza scuote i social: Igor Protti, ex attaccante e simbolo del calcio italiano, condivide il suo percorso di lotta contro un nemico inatteso.

#igor protti è malato, l'annuncio choc su Instagram: «Ho un ospite sgradito, sarà una partita durissima». I legami della sua famigli... Vai su X

Igor Protti è malato, l'annuncio choc su Instagram: «Ho un ospite sgradito, sarà una partita durissima». I leg; Igor Protti choc: C'è un ospite sgradito, sarà una gara dura | .it; Protti: Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite, ce la metterò tutta. Sarò operato di nuovo.

Igor Protti è malato, l'annuncio choc su Instagram: «Ho un ospite sgradito, sarà una partita durissima». I legami della sua famiglia con le Marche - Igor Protti, 58 anni, matador riminese delle aree di rigore negli anni '90 ... msn.com scrive

Protti, l’annuncio shock: “Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite” - Igor Protti, ex attaccante noto per le esperienze con Lazio, Bari e Livorno, ha pubblicato un post sui suoi canali social dove ha svelato che gli è stata diagnosticata una malattia circa un mese fa. Come scrive calciocasteddu.it