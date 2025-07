chi era la moglie di sergio bardotti carmen di domenico e cosa fa oggi

Carmen Di Domenico è stata l'ultima moglie di Sergio Bardotti, un talento indimenticabile della musica italiana. Dopo la sua scomparsa, Carmen ha dedicato parte del suo tempo alla preservazione dell’eredità artistica del marito, aprendo un archivio prezioso di canzoni giovanili scritte e composte da Bardotti tra il 1961 e il 1962. Oggi, continua a mantenere vivo il suo ricordo e il patrimonio musicale che lui ci ha lasciato, contribuendo a tramandare la sua straordinaria arte.

Sergio Bardotti è stato sposato con Carmen Di Domenico, è stata la sua ultima moglie e ha anche aperto un prezioso archivio di canzoni giovanili scritte da lui, datate 1961-62, di cui Bardotti aveva scritto anche le musiche, esperimento che, chissà perché, non riprese mai più. Bardotti scrisse anche su musiche di Vladi Tosetto e alcune di queste canzoni, dopo essere state tradotte in spagnolo, entrarono in un album dell'argentina Valeria Lynch. Ma nella loro stesura originale erano rimaste inedite. Sergio Bardotti è scomparso nel 2017 all'età di 68 anni, mentre il premio sanremese a suo nome è stato istitutito nel 2013.