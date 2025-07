Migranti in Albania Piantedosi avanti tutta tra fiducia e adesioni europee | ora contiamo anche sulla Corte di giustizia Ue

Il ministro Piantedosi torna a parlare con fermezza e determinazione sul progetto migranti in Albania, evidenziando i progressi ottenuti e le sfide ancora da affrontare. Tra fiducia europea e nuove adesioni, il governo rafforza la propria strategia, confidando anche nel supporto della Corte di Giustizia UE. La linea dura sui rimpatri si conferma come priorità imprescindibile per un approccio più efficace e coordinato. Ora, tutto è pronto per avanzare verso una soluzione condivisa e concreta.

Migranti e progetto Albania, il Ministro dell’Interno dal Forum in Masseria annuncia progressi e ribadisce la linea dura sui rimpatri, puntualizzando: “Non è una fissazione del governo, ma un’esigenza che si afferma». Migranti in Albania, Piantedosi rilancia il progetto. Di più: come rilancia Italpress, sul punto il ministro dell’Interno ribadisce e rilancia: «Stiamo andando avanti con una sola parte delle attività che possono svolgersi dentro quel centro in Albania. C’è un utilizzo parziale di un 50% delle funzionalità di quel centro, rispetto agli obiettivi originari. Contiamo a breve ci sia un pronunciamento favorevole della Corte di giustizia europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti in Albania, Piantedosi avanti tutta tra fiducia e adesioni europee: ora contiamo anche sulla Corte di giustizia Ue

In questa notizia si parla di: migranti - albania - piantedosi - avanti

Tò, in Albania se ne infischiano delle paturnie sui migranti: Edi Rama stravince e viaggia verso la maggioranza assoluta - Il premier albanese Edi Rama ha ottenuto una netta vittoria nelle recenti elezioni politiche, con i primi risultati che confermano un'ampia maggioranza.

È arrivata una nuova mazzata della Corte Costituzionale al governo Meloni e al ministro Piantedosi. Con la sentenza numero 96 la Consulta ha bocciato i trattenimenti dei migranti nei Cpr in Albania e in tutto il suolo italiano in quanto ledono la libertà personal Vai su Facebook

Lo abbiamo detto fin dal primo giorno: l’accordo tra Meloni e Rama è incostituzionale. Ora lo dice anche la #Cassazione. In una relazione ufficiale, la Suprema Corte sottolinea i numerosi profili di incostituzionalità del protocollo con l’Albania, già evidenziati da Vai su X

Migranti in Albania, Piantedosi avanti tutta tra fiducia e adesioni europee: ora contiamo anche sulla Corte di giustizia Ue; Piantedosi si promuove per i rimpatri: «Si va avanti»; Migranti in Albania, smentito il licenziamento de personale dei centri.

Migranti, Piantedosi “Sui centri in Albania andremo avanti” - MSN - Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ad Atreju, rispondendo a una domanda di Enrico Mentana sui centri per i migranti in Albania. Si legge su msn.com

Centri migranti in Albania, licenziato il personale, Piantedosi: "Il progetto andrà avanti" - MSN - Piantedosi ha spiegato come sia già presente in Albania un centro di permanenza per il rimpatrio, "il cui utilizzo, proprio per questo, non determinerà nessun onere aggiuntivo". Secondo msn.com