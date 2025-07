Mondiale per Club dove sono i messaggi contro il razzismo? Scoppia la polemica contro la FIFA

Mentre il Mondiale per Club si avvicina alla sua conclusione, si infiamma il dibattito sulla presenza di messaggi contro razzismo e discriminazione. La mancanza di campagne visibili durante l’intera manifestazione ha sollevato numerose polemiche, accendendo le critiche verso la FIFA. È tempo che il calcio mostri il suo volto più etico e inclusivo, perché i valori di rispetto e uguaglianza devono essere sempre protagonisti.

Mondiale per Club, nel corso di tutta la manifestazione nessun messaggio contro razzismo e discriminazione: scoppia la polemica Mentre il Mondiale per Club entra nella sua fase finale, resta aperto un tema che ha sollevato diverse perplessità : l'assenza di messaggi visibili contro il razzismo e le discriminazioni. Come riportato da The Athletic, dal 16 giugno .

