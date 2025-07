Solitudine e fragilità emotiva | un mix pericoloso nell’adolescenza che può sfociare in disturbi mentali

La solitudine e la fragilità emotiva nell’adolescenza rappresentano un connubio insidioso, che può minare il benessere mentale dei giovani in una fase così cruciale della vita. La ricerca dell’Università di Oslo evidenzia come questo mix possa portare a disturbi più gravi, come l’ansia, sottolineando l’importanza di intervenire precocemente. È fondamentale comprendere e supportare i ragazzi per prevenire conseguenze dolorose e favorire una crescita equilibrata.

Il passaggio dall’adolescenza all’età adulta rappresenta una fase delicata e complessa, spesso accompagnata da sfide emotive, cambiamenti relazionali e ricerca di identità. Uno studio recente dell’Università di Scienza e Tecnologia di Oslo (Norvegia) mette in luce quanto la solitudine e la scarsa resilienza possano costituire un pericoloso binomio, aumentando significativamente il rischio di ansia e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Per molti le vacanze portano disconnessione e libertà, ma per altri significano vuoto, silenzio e solitudine. L'organizzazione, presenta i dati dell’ultimo anno e accende i riflettori sul rischio che le vacanze estive comportano per chi vive in condizioni di fragilità psicologica ed emotiva - un momento in cui la vulnerabilità emerge con maggiore intensità, richiedendo attenzione e supporto urgente.

