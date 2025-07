Torino arrestato un uomo per l' esplosione della palazzina | voleva vendicarsi della ex La vittima Jacopo Peretti non era il bersaglio

Un episodio grave scuote Torino: un uomo è stato arrestato per l'esplosione di una palazzina, avvenuta nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio. La vittima, Jacopo Peretti, non era il bersaglio principale, ma dietro questa scena di devastazione si nasconde la mano di un movente personale e vendicativo. Un atto che non può essere considerato una semplice disgrazia, ma il risultato di una trama oscura da svelare.

Non è stata una disgrazia. C'è la mano di un uomo dietro l'esplosione che nella notte fra il 30 giugno e il 1° luglio, a Torino, ha devastato una palazzina residenziale.

Esplosione a Torino, nessun incidente: è stato un gesto doloso. L'innesco e la caccia all'uomo. Gli inquirenti: «Jacopo Peretti non era l'obiettivo» - Una notte di tensione a Torino: un’esplosione, inizialmente misteriosa, ha distrutto tre appartamenti senza causare vittime.

