Meteo Roma del 05-07-2025 ore 19 | 15

Scopri cosa ti aspetta a Roma e nel nord Italia il 5 luglio 2025: un quadro meteo complesso con molte nuvole, piogge isolate e temporali sparsi. La giornata si prospetta variabile, con un peggioramento progressivo che potrebbe influenzare le tue attività . Resta sempre aggiornato per affrontare al meglio le condizioni atmosferiche di questa intensa giornata, perché pianificare in anticipo fa la differenza.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge Da isolate a Sparse piaciuto tra Piemonte Valle d'Aosta al pomeriggio ancora instabilità con piogge e temporali sparsi specie al nord ovest in serata e nottata tempo in peggioramento con acquazzoni temporali sparsi su tutte le regioni anche di forte intensità e localmente a carattere di nubifragio al centro al mattino tempo stabile con Cieli del tutto soleggiati al pomeriggio qualche pioggia locale temporale in arrivo tra Toscana Umbria e Marche ancora solo parlarci Abruzzo tra la sera te la notte peggiora sul Medio versante tirrenico con l'arrivo di pioggia e temporali sparsi localmente anche intensi al sud Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio ho già fatto nei temporali in sviluppo nelle zone interne di Basilicata e Calabria e delle isole maggiori soleggiato altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni temperature minime diminuzione massime in calo al centro nord e stabili al sud e sulle Isole maggiori