Sancho Juventus nuovo contatto con il Manchester United | i Red Devils aprono a possibile contropartite! Cosa filtra sull’esterno inglese

Il futuro di Jadon Sancho potrebbe presto prendere una direzione diversa, grazie a un'apertura del Manchester United alla Juventus. La prossima settimana si preannuncia come un momento decisivo, con incontri che potrebbero cambiare le sorti dell’esterno inglese e aprire nuove opportunità di mercato. Restate sintonizzati per scoprire tutti gli sviluppi di questa intrigante trattativa tra le due grandi squadre europee.

Sancho Juventus, lo United apre a possibile contropartite: arrivano importanti novità anche per quanto riguarda il futuro dell'esterno inglese. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, la prossima settimana è prevista una riunione cruciale tra il calciomercato Juventus ed il Manchester United per discutere il futuro di Jadon Sancho. Questo incontro si preannuncia fondamentale per delineare i prossimi passi della trattativa che potrebbe portare l'attaccante inglese a vestire la maglia bianconera. Il Manchester United, nonostante il contratto di Sancho in scadenza nel 2026, valuta il giocatore circa 25 milioni di euro.