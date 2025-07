Precipita nel vuoto per circa sei metri | turista 37enne ricoverata d’urgenza all’ospedale Goretti E’ caduta dal belvedere di Sermoneta

Un pomeriggio di suspense a Sermoneta: una turista di 37 anni ha rischiato la vita dopo essere precipitata da circa sei metri dal suggestivo belvedere del centro storico. La scena, ambientata in uno dei luoghi più affascinanti della città , ha suscitato grande preoccupazione tra residenti e visitatori. Trasportata d’urgenza al Goretti, ora si attende con trepidazione l’esito delle sue condizioni, mentre le autorità indagano sull’incidente.

Un pomeriggio di tensione quello vissuto a Sermoneta, dove una donna di 37 anni è precipitata da un'altezza di circa sei metri mentre si trovava sul belvedere del centro storico. L'incidente è avvenuto nella zona panoramica, in prossimità della caratteristica scalinata, un luogo frequentato da residenti e turisti, che offre una vista spettacolare sulla valle. La dinamica dell'incidente. La vittima, una donna originaria di Formello, si trovava a Sermoneta in compagnia di un amico per una gita turistica. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso l'equilibrio per cause ancora da chiarire, precipitando nel vuoto.

