Alfonso Papa passa il testimone a Domenico Amicuzi a Lidia Barletta il Premio Anastasia Guerriero del Lions Club Caserta Terra di Lavoro

Un nuovo capitolo prende vita nel Lions Club Caserta Terra di Lavoro, un momento di celebrazione e rinnovato entusiasmo. La cerimonia ha visto il passaggio della presidenza da Alfonso Papa a Domenico Amicuzi, simbolo di continuità e innovazione. Tra riconoscimenti prestigiosi, come il premio Anastasia Guerriero, si rafforza lo spirito di solidarietà e impegno che unisce questa grande famiglia. E così, si apre ufficialmente un futuro ricco di progetti e collaborazione.

Nuovo capitolo per il Lions Club Caserta Terra di Lavoro, tra riconoscimenti all’eccellenza, passaggi di consegne e un rinnovato spirito di comunitĂ . Protagonista della cerimonia è stato il passaggio della presidenza da Alfonso Papa a Domenico Amicuzi, accolto con entusiasmo dai soci e pronto a guidare il Club con impegno e visione. A Papa, Past President, è stato tributato un caloroso ringraziamento per la dedizione e l’esempio lasciato durante il suo mandato, considerato da molti un punto di riferimento per la vita del sodalizio. Momento centrale della serata è stata anche la settima edizione del Premio “Anastasia Guerriero”, riconoscimento che il Club conferisce annualmente a una donna che si sia distinta per il proprio contributo alla comunitĂ . 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Alfonso Papa passa il testimone a Domenico Amicuzi, a Lidia Barletta il Premio Anastasia Guerriero del Lions Club Caserta Terra di Lavoro

In questa notizia si parla di: club - papa - alfonso - domenico

SSC Napoli primo club in Europa per sostenibilitĂ finanziaria! La classifica di Off the Pitch Vai su Facebook

Lions Club Caserta Terra di Lavoro celebra il nuovo presidente Domenico Amicuzi; Scomparsa Domenico Manzo/ La figlia Romina: La verità non verrà mai a galla, Loredana e Alfonso...”.

Vespa club in lutto: è morto Cendron, stroncato in poche settimane da una malattia - Il Gazzettino - È stata una vita di passioni quella di Domenico Cendron, prematuramente mancato all'affetto dei suoi cari ieri 16 maggio a causa di una breve quanto terribile malattia. Come scrive ilgazzettino.it

Papa Francesco e il sindaco 'rosso' di Riace: "La ammiro per il suo operato nei confronti dei rifugiati" - la Repubblica - Con una missiva, breve e affettuosa, Papa Francesco si è rivolto al sindaco di Riace, Domenico Lucano, per esprimere apprezzamento per il modello di accoglienza messo in piedi nel piccolo paese ... Si legge su repubblica.it