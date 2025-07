Cauet | Bonny? Mi colpì una cosa! E all’Inter ha un vantaggio

Cauet parla dell’arrivo di Bonny all’Inter. L’ex centrocampista francese, che ha giocato anche a Milano con i nerazzurri, parla così dell’attaccante ex Parma. ESTASIATO – Benoit Cauet, intercettato dai colleghi francesi di Foot Mercato, ha parlato così del nuovo acquisto dell’Inter Yann-Ange Bonny: « L’ho allenato due o tre volte. Non voleva firmare il contratto da professionista con il club, ma mi ha davvero impressionato per le sue qualità. Era molto giovane. Eppure, era molto a suo agio con la palla. Quando l’ho visto in allenamento, sono rimasto colpito. Già da giovanissimo, aveva qualità che avrebbe potuto dimostrare in seguito. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cauet: «Bonny? Mi colpì una cosa! E all’Inter ha un vantaggio»