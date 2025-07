musiala infortunio choc dopo uno scontro con donnarumma

Un infortunio choc scuote il mondo del calcio: Musiala, brillante attaccante del Bayern Monaco, ha subito un grave infortunio dopo uno scontro con Donnarumma nel finale del primo tempo del Mondiale per Club. Le immagini mostrano una torsione innaturale di caviglia e perone, lasciando tutti con il fiato sospeso. Il portiere del Psg e dell’Italia, Donnarumma, si è subito reso conto della gravità della situazione e si è avvicinato preoccupato. La partita si ferma, ma le conseguenze potrebbero essere lunghe.

Bruttissimo infortunio per Musiala, attaccante del Bayern Monaco. E’ successo negli ultimi istanti del primo tempo del quarto di finale del Mondiale per Club contro il Psg: Musiala è entrato in contatto con Donnarumma, in uscita per recuperare il pallone, ed è rimasto a terra. Le immagini del replay hanno mostrato una torsione innaturale di caviglia e perone. Il portiere del Psg e della nazionale italiana, Donnarumma, si è reso immediatamente conto di quanto accaduto ed è parso seriamente preoccupato per le conseguenze dello scontro. Musiala ha abbandonato il terreno di gioco in barella. 🔗 Leggi su Panorama.it