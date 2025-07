Rugby l’Italia perde il test match contro il Sudafrica | il resoconto della sfida

L'Italrugby affronta una delle sfide più impegnative del Tour Estivo 2025, ma il risultato non sorride agli azzurri. Dopo un esordio trionfale contro la Namibia, la squadra di Quesada si è trovata di fronte a un Sudafrica determinato, culminando in una sconfitta per 42-24 al Loftus Versfeld di Pretoria. Nonostante il duro colpo, questa esperienza rappresenta un passo fondamentale per crescere e migliorare verso obiettivi ancora più ambiziosi.

L’Italrugby ha perso il test match contro il Sudafrica: il resoconto della sfida amichevole tra le due nazionali. Alle 17:10 è andata in scena la sfida più dura dell’ Italrugby nel Tour Estivo 2025. Dopo l’esordio vincente contro la Namibia (73-6), gli uomini di Queseda hanno perso 42-24 al Loftus Versfld di Pretoria contro il Sudafrica. Reduci dal miglior successo esterno della storia, gli azzurri quest’oggi erano dinanzi a una vetta molto ripida da scalare: gli Springboks, primi nel ranking mondiale. Rugby, l’Italia perde 42-24 il test match contro il Sudafrica: difficoltà ancor prima dell’inizio della partita. 🔗 Leggi su Sportface.it

