Dazi auto elettriche | la Cina alza la posta Ue sotto pressione per l’accordo

La disputa tra Cina e UE sui dazi per le auto elettriche potrebbe presto raggiungere un punto di svolta? Secondo fonti cinesi, i negoziati sono ormai in fase avanzata, lasciando la palla a Bruxelles. La volontà politica dell’Unione sarà determinante per sbloccare questa tensione commerciale, che potrebbe avere ripercussioni importanti sul mercato globale delle auto elettriche. È il momento di attendere con attenzione gli sviluppi di questa delicata trattativa...

Un punto di svolta imminente nella complessa disputa sui dazi tra Cina e Unione Europea? Stando ai media statali cinesi, i negoziati per disinnescare la controversia sui dazi sui veicoli elettrici sarebbero giunti alla loro fase finale. La "palla", adesso, è decisamente nel campo di Bruxelles, chiamata a dimostrare la "volontà politica" necessaria per chiudere l'accordo. Secondo quanto riportato ieri sera da Yuyuan Tantian, un autorevole account social della televisione di stato CCTV, le trattative "tecniche" sono sostanzialmente concluse, lasciando aperta solo la porta a un'intesa definitiva. "La chiave ora dipende dal fatto che l'UE riesca a dimostrare la necessaria volontà politica per spingere verso una risoluzione della questione", recita il comunicato, mettendo sotto pressione i vertici europei.

