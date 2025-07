Tragedia in Valle d’Aosta | muore Giorgio Giacinto 70 anni nello schianto di un aliante a Saint-Nicolas

Una tragedia sconvolge la Valle d'Aosta: un aliante precipitato tra Becca France e Mont Fallère si è portato via Giorgio Giacinto, 70 anni, in un drammatico incidente che ha lasciato tutti senza parole. L'incidente, avvenuto alle 13.18 a Saint-Nicolas, ha coinvolto un pilota esperto e appassionato, il cui volo si è improvvisamente interrotto. La comunità si stringe al dolore, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa terribile fatalità.

Un grave incidente aereo ha scosso oggi pomeriggio la zona di Vetan, nel comune di Saint-Nicolas, in Valle d’Aosta. Un aliante è precipitato tra la Becca France e il Mont Fallère, causando la morte del pilota, Giorgio Giacinto, 70 anni, originario della regione. L’uomo è deceduto sul colpo. L’allarme è scattato alle 13.18, quando un’escursionista ha assistito alla scena e ha immediatamente contattato la Centrale unica del soccorso. Il velivolo coinvolto è un ASW 27 con marche tedesche (D-6840), decollato poco prima dall’aeroporto “Corrado Gex” di Aosta. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell’impatto nella zona soffiava un forte vento in quota, possibile causa della perdita di controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tragedia in Valle d’Aosta: muore Giorgio Giacinto, 70 anni, nello schianto di un aliante a Saint-Nicolas

In questa notizia si parla di: aosta - valle - giorgio - giacinto

Guida ai vini della Valle d’Aosta - tra terrazze scoscese e pareti rocciose, creando vini dal carattere forte e distintivo. Questa guida vi condurrà alla scoperta dei tesori enologici della Valle d’Aosta, tra tradizione e innovazione, per assaporare un patrimonio unico nel suo genere.

Precipita aliante a Vetan, in Valle d'Aosta: la vittima è un valdostano; Precipita aliante in Valle d’Aosta: morto il pilota; Precipita un aliante a Vetan, morto il pilota.

Aliante precipita in Valle d'Aosta, vittima è un valdostano - la vittima dell'incidente aereo avvenuto nel pomeriggio di oggi sopra Saint- Si legge su ansa.it

Precipita aliante a Vetan, in Valle d'Aosta: la vittima è un valdostano - la vittima dell'incidente aereo avvenuto nel pomeriggio di oggi sopra Saint- Secondo msn.com