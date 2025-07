Al Tour de France il vento si inventa la tappa che non c' era | ha vinto Jasper Philipsen

L'ultimo a indossare la maglia gialla alla prima tappa del Tour de France era stato Mark Cavendish nel 2018, un vero fuoriclasse capace di regalare emozioni fin dal primo giorno. Quest'anno, invece, il vento ha deciso di scrivere una storia diversa, inventando una tappa non prevista e regalando a Jasper Philipsen una vittoria sorprendente. Gli organizzatori avevano studiato tutto nei minimi dettagli, ma il ciclismo è imprevedibile e ancora una volta ci ha riservato una sorpresa indimenticabile.

Gli organizzatori l'avevano pensata bene. La prima tappa del Tour de France 2025 era l'esca perfetta, uno zuccherino per addolcire la bocca dei velocisti. Pianura e pianura da percorrere e poi via alla grande rappresentazione della velocit√†. D'altra parte se lo meritavano i velocisti, era da anni che venivano trascurati. Era dal 2020 che uno di loro non vestiva la maglia gialla per mancanza di occasioni alla prima tappa. L'ultimo era stato Alexander Kristoff a Nizza in quella strana estate nella quale si sperava che la pandemia se ne stesse per andare piegata dall'estate. E cos√¨ a Lilla doveva essere il loro giorno: il pi√Ļ veloce si prendeva vittoria e maglia gialla, una giornata di contentezza, buona a non pensare alle poche possibilit√† che avrebbero avuto nel corso delle tre settimane di corsa.