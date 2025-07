Milan niente De Cuyper | è ufficiale il colpo del Brighton

Milan, niente colpo De Cuyper per la fascia sinistra. Il terzino belga è ufficiale al Brighton: ecco il comunicato ufficiale degli inglesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, niente De Cuyper: è ufficiale il colpo del Brighton

In questa notizia si parla di: ufficiale - milan - niente - cuyper

Milan-Bologna, ufficiale: Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio - Brutte notizie per il Bologna: Erlic sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico, a causa di un infortunio.

? #Milan, niente De Cuyper (va al Brighton) @PietroMazzara rivela i nomi: Gutiérrez (Girona) Brown (Eintracht) Kabar (Dortmund) Tare cerca qualità e futuro. Chi arriva? #Calciomercato #ACMilan #Gutiérrez #NathanielBrown #Kabar ? Vai su X

#Calciomercato #Milan, #Jashari: niente gioco al rialzo. Il Bruges resiste #SempreMilan Vai su Facebook

De Cuyper aspetta il Milan: no al Brighton; Milan, De Cuyper prima scelta: è l'erede di Theo Hernandez; Ex Milan, Abraham proposto in Arabia Saudita: zero offerte per De Cuyper.

UFFICIALE Brighton, colpo De Cuyper sulla fascia - Ora è anche ufficiale: Maxim De Cuyper è un nuovo terzino del Brighton, che lo ingaggia a titolo definitivo dal Bruges ... Segnala europacalcio.it

Calciomercato, niente Serie A per De Cuyper! Ecco dove giocherà il difensore ex Club Brugge: l’annuncio - Ecco dove giocherà l’ex Club Brugge: il comunicato ufficiale Il Brighton & Hove Albion ha ufficialmente chiuso un’importante operazione di mer ... Si legge su calcionews24.com