Donna trovata morta a Manziana vicino Roma | ipotesi omicidio la 42enne non viveva in quella casa

Un mistero avvolge la tranquilla cittadina di Manziana, dove è stata rinvenuta senza vita una donna di 42 anni in una villetta di via Santa Severa. La vittima, residente altrove, ha acceso l’attenzione degli investigatori che ipotizzano un omicidio. Le autorità sono al lavoro per chiarire il caso e fare luce su questa tragica vicenda, mantenendo alta l’attenzione sulla ricerca della verità.

Il giallo di Manziana, in provincia di Roma: la 42enne è stata trovata morta in una villetta in via Santa Severa, ma non viveva lì. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna trovata morta a Manziana vicino Roma: ipotesi omicidio, la 42enne non viveva in quella casa

In questa notizia si parla di: trovata - morta - manziana - roma

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

Roma, donna trovata morta in casa a Manziana Vai su X

The day after. Il giorno dopo la strage sfiorata in via dei Gordiani, si indaga per capire cause e conseguenze dell'esplosione che venerdì 4 luglio ha svegliato Roma con un boato così forte che è si è sentito in varie zone della Capitale. La fuga di gas all'interno Vai su Facebook

Roma, donna trovata morta in casa a Manziana; Giallo a Manziana, donna trovata morta in una casa: non abitava lì, indagini in corso; Una donna è stata trovata morta in provincia di Roma.

Donna trovata morta a Manziana (Roma), ipotesi omicidio: disposta l'autopsia - A Manziana, in provincia di Roma una donna di 42 anni è stata trovata morta in un appartamento in via Santa Severa. Si legge su msn.com

Donna di 42 anni trovata morta in casa, mistero alle porte di Roma: il cadavere scoperto all'alba - Il corpo senza vita di una donna di 42 anni è stato scoperto sabato 5 luglio, all'interno di un'abitazione a Manziana, Comune alle porte di Roma. Lo riporta msn.com