La festa organizzata con la chat d’incontri è una trappola | giovane picchiato e rapinato

Una serata che sembrava promettere divertimento si è trasformata in un incubo per un giovane di 29 anni a Milano. Attratto da un incontro organizzato tramite una chat di incontri, si è imbattuto in una trappola ben architettata, culminata in un’aggressione e una rapina. La sua richiesta di aiuto ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, evidenziando quanto sia importante vigilare e proteggersi anche in contesti di socialità.

Milano, 5 luglio 2025 – Credeva di andare a una festa, ma in realtà la festa gliel’hanno fatta. Un ragazzo di 29 anni è stato rapinato da due persone, che l’hanno attirato in una trappola organizzata attraverso una chat di incontri. La richiesta di aiuto. L’allarme è scattato questa mattina, sabato 5 luglio, poco dopo le 6. È stata la stessa vittima dell’assalto predatorio a fermare una pattuglia alla quale ha raccontato di essere stato vittima di una aggressione all'interno di un appartamento in cui, ha detto agli agenti, era stato trattenuto contro la sua volontà. Incidente auto moto Piazzale Oberdan, Polizia Locale sul posto, Milano, 5 Giugno 2024, AnsaAndrea Fasani Era lì dopo essere stato invitato grazie a una chat di incontri ma appena entrato è stato derubato da due persone di iPhone e Apple watch e gli sono stati chiesti dei soldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La festa organizzata con la chat d’incontri è una trappola: giovane picchiato e rapinato

In questa notizia si parla di: festa - organizzata - chat - incontri

Verso il secondo lotto del Parco di Mau: organizzata una festa inclusiva per la raccolta fondi - Domenica 1 giugno, il Parco di Mau, lungo il viale delle Piagge vicino a piazza San Michele degli Scalzi, ospiterà una festa inclusiva per raccogliere fondi e sostenere il secondo lotto del parco.

PRENDI NOTA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI, CONDIVIDI E PARTECIPA ?In occasione della IV edizione della "Festa della famiglia Cristiana" , l'equipe di Pastorale familiare della parrocchia ha organizzato due incontri di formazione, nella sala S.C Vai su Facebook

La festa organizzata con la chat d’incontri è una trappola: giovane picchiato e rapinato; Us Livorno, Mazzoni: Pronti a ricevere l'abbraccio dei tifosi; Neonata rapita a Cosenza, le chat di Rosa Vespa con il marito: Amore non ti fanno entrare ma ora sono tranquilla.

Prima Festa dell’Unità invernale: incontri e dibattiti sul territorio - la Nazione - Prima Festa dell’Unità invernale, sabato 1 e domenica 2 febbraio, ad Agliana. Segnala lanazione.it

Si svela il programma della Festa dell’unità . Incontri, dibattiti, musica: c’è anche Paolo Rossi - MSN - 14 settembre) dedicata alla legalità e alla lotta alle mafie, organizzata dallo specifico Dipartimento nazionale ... Si legge su msn.com