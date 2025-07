missione italo egiziana scopre nuove tombe ad assuan

tra le scoperte più sorprendenti, quella che è destinata a riscrivere i capitoli della storia antica egizia, aprendo nuove prospettive sulla vita e i riti funebri di epoca greco-romana.

Diverse tombe rupestri di epoca greco-romana, tra cui quella di un dignitario e della sua famiglia con varie mummie, anche di bambini, sono state scoperte da una missione archeologica italo-egiziana nella necropoli che circonda il Mausoleo dell'Aga Khan, sulla riva occidentale di Assuan. Ne hanno fatto parte il Consiglio Supremo delle Antichità egiziano e l'Università degli Studi di Milano. Tra i ritrovamenti più significativi, quella che è stata chiamata Tomba 38, che si distingue come una delle tombe più imponenti dal punto di vista architettonico e meglio conservate finora rinvenute. La tomba si trova a più di due metri di profondità ed è accessibile tramite una scala in pietra di nove gradini fiancheggiata da banchi in mattoni crudi, che si ritiene fossero utilizzati per la deposizione di offerte funerarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net