Arrestato in stazione a Milano 31enne francese ricercato per l’omicidio di madre e fratello

Un volto tra i tanti nella frenesia della stazione di Milano, ma dietro quella maschera si nascondeva un pericoloso ricercato. La Polizia ferroviaria ha arrestato Arian A., 31enne francese, ricercato per l’omicidio della madre e del fratello, svelando così una drammatica verità nascosta tra i passanti. La sua cattura rappresenta un importante successo delle forze dell’ordine, che continuano a vigilare per garantire la sicurezza di tutti.

La Polfer ha arrestato alla stazione un omicida pluricercato. Arian A., francese 31 anni, sembrava un senzatetto, come i tanti che frequentano abitualmente la stazione Centrale di Milano, ma era ricercato in tutta Europa per l’ omicidio della madre e del fratello. Mercoledì scorso gli agenti della Polizia ferroviaria lo hanno notato riverso a terra durante un servizio di vigilanza in Piazza Duca D’Aosta, sotto La mela reintegrata di Michelangelo Pistoletto, davanti all’ingresso principale dello scalo ferroviario. Notata la somiglianza dell’uomo con quello della foto segnaletica da poco diffusa, i poliziotti hanno approfondito gli accertamenti e, tramite il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte Digitali (Afis), è emerso il collegamento che ha aperto le porte del carcere al 31enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arrestato in stazione a Milano 31enne francese ricercato per l’omicidio di madre e fratello

