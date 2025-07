Tour de France 2025 | vince Philipsen Remco perde terreno

Il Tour de France 2025 prende il via con una vittoria entusiasmante di Jasper Philipsen, il velocista belga che conquista la prima maglia gialla in una tappa emozionante tra Lille e il confine belga. La gara si è infiammata nello sprint finale, lasciando tutti senza fiato. Ma cosa riserverà il resto di questa edizione? La corsa è appena iniziata, e le sorprese sono dietro l’angolo…

Il belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) ha vinto la tappa inaugurale del 112° Tour de France, consistente in una escursione di 185 chilometri al confine con il Belgio, con partenza e arrivo a Lille. Il vincitore della Milano-Sanremo 2024 ha così conquistato la prima maglia gialla prevalendo in uno sprint ristretto di 36 unità sull’eritreo Biniam Girmay (Intermarchè Wanty) e sul norvegese Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility). La gara odierna è stata l’ennesima dimostrazione che l’andamento delle corse non viene dettato dai tragitti bensì dai corridori. Questi ultimi, infatti, hanno mostrato una tale vis pugnandi da supplire ampiamente a un disegno della frazione non proprio esaltante. 🔗 Leggi su Tpi.it