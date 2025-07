Esplosione in via Nizza a Torino c' è la svolta | arrestato il presunto responsabile Per distruggere la casa della ex ha ucciso un ragazzo innocente

Una tremenda esplosione in via Nizza a Torino scuote la comunità: un uomo di 35 anni ha perso la vita e cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due minori. La polizia ha arrestato il presunto responsabile, accusato di aver distrutto la casa della ex e di aver causato la tragedia che ha sconvolto l’intera città. Un episodio drammatico che solleva profonde inquietudini sulla violenza e la sicurezza nelle nostre strade.

Un uomo di 35 anni ha perso la vita. Cinque le persone ferite, tra cui due minorenni: un ragazzo di 12 anni, e una bambina di 6.

Torino, paurosa esplosione in un appartamento: cinque feriti in via Nizza - Una notte di paura a Torino, dove un’esplosione devastante in via Nizza ha provocato cinque feriti e un vasto incendio coinvolgendo più appartamenti.

#Torino Svolta nelle indagini sull'#esplosione del 30 giugno in un palazzo di Via Nizza, in cui è morto un 35enne. Atto doloso e non una fuga di gas, ipotizzano gli investigatori. Sul posto è stato trovato un innesco. La vittima non sarebbe stata l'obiettivo del g Vai su X

Colpo di scena nell’inchiesta sullo scoppio che il 30 giugno ha provocato la morte di Jacopo Peretti causando il ferimento di 5 persone e devastando 4 appartamenti in via Nizza 389 al Lingotto. A causare l’esplosione sarebbe stato un atto doloso: non una fug Vai su Facebook

