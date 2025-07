Caterina Lambiase morta dopo un intervento ai diverticoli a Salerno | due medici del Ruggi indagati

Una tragedia che ha scosso la comunità di Salerno: Caterina Lambiase, 50 anni, è deceduta dopo un intervento ai diverticoli presso l’ospedale Ruggi d’Aragona. La Procura ha aperto un’indagine e due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati, mentre si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause di questa dolorosa perdita. Un caso che solleva importanti questioni sulla sicurezza e la responsabilità in ambito sanitario.

La 50enne di Fuorni era stata operata d’urgenza, disposta l’autopsia. La Procura di Salerno ha avviato un’indagine per far luce sul decesso di Caterina Lambiase, 50 anni, residente a Fuorni, quartiere del capoluogo campano. La donna è morta nella notte tra domenica 29 giugno e lunedì 30 giugno 2025, dopo essere stata sottoposta a due interventi chirurgici presso l’ospedale “ San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ” di Salerno per una grave forma di diverticolite. I fatti: due interventi in poche ore, poi la tragedia. Secondo quanto ricostruito finora, Caterina Lambiase si era recata al pronto soccorso nella mattinata di domenica per forti dolori addominali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caterina Lambiase morta dopo un intervento ai diverticoli a Salerno: due medici del Ruggi indagati

In questa notizia si parla di: caterina - lambiase - morta - salerno

Morte Caterina Lambiase, due medici iscritti nel registro degli indagati - Un dramma che scuote Salerno: due medici coinvolti nel caso di Caterina Lambiase, la donna deceduta dopo un intervento ai diverticoli.

SALERNO: 50ENNE MUORE AL RUGGI DOPO ESSERE STATA OPERATA PER UNA DIVERTICOLITE La 50enne di Salerno Caterina Lambiase é morta all’alba dopo un intervento chirurgico per una diverticolite. Domenica, la donna si era recata al pronto s Vai su Facebook

MORTE CATERINA LAMBIASE: DUE MEDICI ISCRITTI NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI Il nome dei due medici che hanno eseguito l’intervento su Caterina Lambiase, la cinquantenne di Salerno deceduta nella notte tra domenica e lunedì dopo le complica Vai su X

Morte di Caterina Lambiase: indagati due medici chirurghi del Ruggi di Salerno; Morte Caterina Lambiase: indagati due medici del Ruggi d'Aragona; Caterina Lambiase morta al «Ruggi» dopo un intervento ai diverticoli, due medici indagati.

Caterina Lambiase morta a 50 anni dopo un'intervento ai diverticoli, era stata operata d'urgenza: indagati due medici - La Procura di Salerno ha avviato un’indagine per far luce sulle circostanze della morte di Caterina Lambiase, 50 anni, residente a Fuorni, deceduta nella notte tra domenica e lunedì ... Riporta msn.com

Salerno, morta dopo intervento ai diverticoli: ieri l'autopsia e due medici indagati - I nomi dei due medici che hanno eseguito gli interventi chirurgici su Caterina Lambiase, la cinquantenne di Salerno e residente a Fuorni, deceduta nella notte tra domenica e lunedì dopo ... Scrive ilmattino.it