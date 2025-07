Paura per Musiala | brutto infortunio alla caviglia dopo uno scontro con Donnarumma – VIDEO

Un infortunio che ha scosso il mondo del calcio: Jamal Musiala, talento emergente del Bayern Monaco, è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro durissimo con Donnarumma. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, temendo il peggio per la giovane stella. Restiamo in attesa di aggiornamenti, sperando in una pronta guarigione e nel suo ritorno in campo.

Brutto infortunio per Jamal Musiala, stella del Bayern Monaco, nel quarto di finale del Mondiale per Club contro il PSG Attimi di grande apprensione durante il quarto di finale del Mondiale per Club tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, Jamal Musiala è rimasto vittima di un durissimo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Paura per Musiala: brutto infortunio alla caviglia dopo uno scontro con Donnarumma – VIDEO

In questa notizia si parla di: musiala - brutto - infortunio - paura

Arsenal: Gabriel Jesus fuori in barella e in lacrime, paura per l'infortunio al ginocchio; Del Piero: La Juventus è nei guai, ecco perché. Le altre squadre non hanno paura, Thiago Motta...; Sampdoria, paura per Depaoli, ma sta bene. Semplici scherza: Ha più punti di noi.

Paura per Musiala: brutto infortunio alla caviglia dopo uno scontro con Donnarumma – VIDEO - Brutto infortunio per Jamal Musiala, stella del Bayern Monaco, nel quarto di finale del Mondiale per Club contro il PSG Attimi di grande apprensione durante il quarto di finale del Mondiale per Club t ... Segnala calcionews24.com

Musiala, l'infortunio è grave: salta anche lui Bayern-Inter di Champions - MSN - Un brutto colpo, che ha annunciato lo stesso Bayern attraverso un comunicato ufficiale. msn.com scrive