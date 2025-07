Jakirovic Inter nuova idea per i nerazzurri | piace il talento della Dinamo Zagabria

L'Inter si prepara a sorprendere ancora una volta, puntando sui talenti emergenti della Croazia. Il giovane difensore Leon Jakirovic, classe 2008 della Dinamo Zagabria, ha catturato l’attenzione dei nerazzurri, pronti a sfruttare il loro fiuto per i talenti croati come Kovacic, Brozovic e Sucic. Con un valore già stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro, Jakirovic potrebbe diventare il prossimo grande colpo dalla plastica scuola balcanica.

