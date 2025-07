Torino lo scoppio della palazzina in via Nizza non fu un incidente Arrestato un uomo | Voleva distruggere la casa della ex

La tragica esplosione avvenuta a Torino, che ha causato un morto e cinque feriti, non fu un incidente ma un atto intenzionale. Le indagini della polizia hanno portato all’arresto di un uomo, sospettato di voler distruggere la casa dell’ex partner. Il movente si intreccia con motivazioni personali e passioni contorte, rivelando un lato oscuro di gesti estremi. La verità sul motivo di questo gesto sconvolgente continua a emergere, lasciando tutti senza parole.

È stato un atto doloso, e non un incidente, a provocare l’esplosione che la notte tra il 29 e il 30 giugno scorsi ha provocato un morto e cinque feriti in una palazzina di via Nizza, a Torino. È questa la conclusione a cui sono giunti gli investigatori della polizia, che nelle scorse ore hanno eseguito un arresto su ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di omicidio volontario. Il movente del gesto sarebbe da ricercare in questioni di carattere personale, dalle quali la vittima – Jacopo Peretti, 33 anni – risulterebbe comunque del tutto estranea. L’esplosione e l’incendio. I fatti risalgono alle 3. 🔗 Leggi su Open.online

Solo negli ultimi mesi in Italia: • 4 luglio 2025 – Roma (via dei Gordiani) ? distributore GPL in fiamme, 50 feriti (2 gravi) • 30 giugno 2025 – Torino (via Nizza) ? fuga di gas, muore Jacopo, 33 anni • 27 maggio 2025 – Bagnatica (BG) ? metano fa saltare una c Vai su Facebook

