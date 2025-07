Steel Ball Run | rivelato il team creativo del nuovo anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo

fantastica novità: il team creativo dietro questa nuova avventura è stato finalmente svelato, promettendo un adattamento che renderà giustizia alla maestria di Hirohiko Araki. Con un mix di talento e passione, ci aspettiamo un prodotto mozzafiato capace di catturare l’essenza di Steel Ball Run come mai prima d’ora. Preparatevi a immergervi ancora una volta nell’universo unico di JoJo’s Bizarre Adventure, perché questa volta il viaggio sarà ancora più epico...

Nell’aprile di quest’anno è stato finalmente rivelato ciò che gli appassionati dell’epopea della famiglia Joestar stavano aspettando da tempo: l’arco di Steel Ball Run sarà finalmente adattato in un anime. Considerata come una delle migliori parti del franchise creato dal mangaka Hirohiko Araki, non è stato rivelato molto sul prossimo arco narrativo, al di fuori della conferma iniziale dell’anime. Fortunatamente, dobbiamo prepararci a qualche novità sulla settima parte de Le Bizzarre Avventure di JoJo, annunciate all’interno dell’ambito dell’Anime Expo di quest’anno. Sono stati svelati, infatti, gli animatori che stanno lavorando insieme per dare ai fan un’idea più precisa di dove David Production stia portando la serie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it