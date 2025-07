Zortea | Interesse dei top club? Me lo aspettavo e sono pronto per il salto

Il calciomercato della Roma entra nel vivo, con il neo ds Ricky Massara già all’opera per rafforzare la rosa di Gasperini. Dopo aver centrato le plusvalenze necessarie entro il 30 giugno, i biancazzurri si preparano a fare grandi colpi, tra cui un esterno destro di livello. Wesley resta in pole position, ma le trattative sono ancora aperte e il mercato si preannuncia ricco di sorprese. Il futuro romanista si disegna tra ambizioni e nuove sfide.

Dopo la fase dedicata alle plusvalenza da genere entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario, è ufficialmente iniziato il calciomercato in entrata della Roma, con il neo ds Ricky Massara al lavoro per regalare a Gian Piero Gasperini una squadra a sua immagine e somiglianza. Tra le richieste dell’ex tecnico dell’Atalanta c’è l’innesto di un nuovo esterno destro titolare. Il preferito rimane Wesley, ma il Flamengo non si muove dalla richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino. Tra le alternative figura Pubill dall’Almeria, mentre dalla Serie A l’opzione low cost porta il nome di Nadir Zortea, reduce da una stagione da protagonista con la maglia del Cagliari. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Zortea: “Interesse dei top club? Me lo aspettavo e sono pronto per il salto”

In questa notizia si parla di: zortea - interesse - club - aspettavo

#Zortea: “Mi aspettavo l’interesse dei top club. Sono pronto per il salto” #ASRoma Vai su X

Zortea: “Mi aspettavo l’interesse dei top club. Sono pronto per il salto”; MERCATO ROMA Zortea: “L’interesse dei top club me lo aspettavo e mi sento pronto per il salto”; Cagliari, Zortea: “Interesse delle big? Finchè nessuno si fa avanti, sto bene qui”.

Zortea: “Mi aspettavo l’interesse dei top club. Sono pronto per il salto” - Le parole dell'esterno del Cagliari: "Penso di essere pronto e non vedo l'ora di misurarmi anche a livelli superiori nel caso in cui fosse possibile" ... Segnala msn.com

Zortea in orbita Fiorentina? L’esterno pensa all’addio al Cagliari: “Pronto a un altro step” - L’esterno pensa all’addio al Cagliari: “Pronto a un altro step” sembra essere il primo su Labaro Viola. msn.com scrive