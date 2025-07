cavo telecom tranciato da un trattore un intero quartiere resta senza internet

Un semplice incidente può trasformarsi in un disservizio di vasta portata: oggi a Pesaro, un trattore ha tranciato un cavo Telecom, lasciando interi quartieri senza connessione. La scena, apparentemente banale, ha causato disagi significativi e richiesto l’intervento tempestivo delle autorità. Mentre le riparazioni sono in corso e i residenti si preparano a restare senza internet fino a lunedì, ci chiediamo: quanto siamo dipendenti dalla nostra rete? Nel frattempo...

Pesaro, 5 luglio 2025 – Nel pomeriggio di oggi, un trattore per la raccolta della paglia a Santa Maria dell’Arzilla (zona chiesa, strada provinciale n.32) ha tranciato un cavo della rete Telecom. Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Locale che, dalle 14 alle 16, ha lavorato per la messa in sicurezza della zona. Il mezzo avrebbe sradicato 4 pali della linea firbra. I residenti rimarranno senza rete fino a lunedì, nel frattempo l’azienda, sollecitata in modo costante dal Comune di Pesaro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino, continua a lavorare sul tratto. È possibile che i disagi si estendano su tutto il quartiere di Santa Maria dell’Arzilla che anche in un tratto di strada in direzione Mombaroccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it