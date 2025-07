Lo scoppio nella palazzina era doloso | un arresto a Torino dopo l’esplosione che ha causato un morto e cinque feriti

L’esplosione nella palazzina di Torino, avvenuta nella notte del 30 giugno e che ha causato un morto e cinque feriti, si è rivelata di natura dolosa. Gli investigatori della polizia, dopo approfondite indagini, hanno portato all’arresto di un sospetto, confermando che il gesto aveva motivazioni di carattere personale. Questa drammatica vicenda apre nuovi interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dei conflitti personali in città.

È stata di origine dolosa l' esplosione che la notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è costata un morto e cinque feriti. A questa conclusione sono giunti gli investigatori della polizia, che nelle scorse ore hanno eseguito un arresto su ordinanza di custodia cautelare. Il movente del gesto sarebbe da ricercare in questioni di carattere personale alle quali, comunque, la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lo scoppio nella palazzina era doloso: un arresto a Torino dopo l’esplosione che ha causato un morto e cinque feriti

In questa notizia si parla di: palazzina - arresto - torino - esplosione

Un arresto per l'esplosione della palazzina di via Nizza a Torino: dal presunto responsabile al movente - L’arresto scandaloso scuote Torino: la polizia ha fermato il presunto responsabile dell’esplosione che ha devastato una palazzina di via Nizza, rivelando un movente ben più inquietante di un semplice incidente.

È Jacopo Peretti la vittima dell'esplosione del palazzo a Torino Il 35enne è stato rinvenuto senza vita dai vigili del fuoco tra le macerie Vai su Facebook

Un arresto per l'esplosione della palazzina di via Nizza a Torino: dal presunto responsabile al movente; Incendio in una palazzina di via Nizza a Torino, esplosione dolosa: un arresto; Esplosione nella mansarda in via Nizza a Torino, arrestato il presunto responsabile. Svolta nelle indagini.

Incendio in una palazzina di via Nizza a Torino, esplosione dolosa: un arresto - E' stata di origine dolosa l'esplosione che la notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è costata la vita a una persona e il ferimento di altre cinque. Secondo msn.com

Esplosione in una palazzina a Torino: 'origine dolosa', un arresto - E' stata di origine dolosa l'esplosione che la notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è costata un morto e cinque feriti. Da ansa.it