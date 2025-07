Musiala Donnarumma terribile infortunio per la stella del Bayern Monaco | portiere in lacrime dopo lo scontro con il tedesco Cos’è successo – FOTO

Un incidente sconvolgente ha segnato i quarti di finale del Mondiale per Club 2025: Musiala si scontra con Donnarumma in modo terribile, lasciando il portiere del PSG in lacrime. La scena ha catturato l’attenzione di tutti, sollevando domande sulla gravità dell’infortunio e il futuro di queste due stelle. L'evento ha scosso il mondo del calcio, ricordando quanto possa essere imprevedibile e drammatico lo sport. Ma cosa succederà ora?

Musiala, scontro con Donnarumma e terribile infortunio – FOTO da PSG Bayern Monaco del Mondiale per Club: cos’è successo nel match valido per i quarti del Mondiale per Club. Durante il match tra PSG e Bayern Monaco ai quarti di finale del Mondiale per Club 2025, si è verificato un brutto episodio che ha coinvolto due delle stelle in campo: Jamal Musiala del Bayern Monaco e il portiere del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Un infortunio terribile ha colpito Musiala, che, dopo uno scontro con Donnarumma, ha accusato un grave problema fisico, causando preoccupazione in tutto lo stadio. Heavy emotions for Donnarumma as Musiala appears to have suffered a serious injury? pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Musiala Donnarumma, terribile infortunio per la stella del Bayern Monaco: portiere in lacrime dopo lo scontro con il tedesco. Cos’è successo – FOTO

