Scontro Donnarumma-Musiala | Musiala si rompe la gamba Gigio in lacrime era una normale uscita

Un episodio che ha scosso il mondo del calcio, trasformando una normale uscita in un dramma. Durante il match tra PSG e Bayern, un scontro tra Donnarumma e Musiala si è concluso in modo tragico: il talento tedesco si è rotto la gamba, lasciando tutti senza parole. Gigio, visibilmente scosso, ha versato lacrime davanti a un’azione che avrebbe potuto sembrare banale. Quando le partite si giocano sul serio, ogni istante può cambiare tutto.

Al Mondiale per Club le partite sono vere, nel bene e nel male. Oggi nel male. Verso la fine del primo tempo di Psg-Bayern, quarto di finale in svolgimento ad Atalanta, Donnarumma è uscito per far suo il pallone mentre un difensore del Psg òo stava proteggendo; Musiala è come se avesse finito con l’incastrato il suo piede sotto le braccia di Donnarumma ed è stato un bruttissimo incidente. Il portiere italiano del Psg si è girato e ha visto la gamba del tedesco visibilmente storta ed è scoppiato a piangere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Scontro Donnarumma-Musiala: Musiala si rompe la gamba, Gigio in lacrime (era una normale uscita)

In questa notizia si parla di: musiala - donnarumma - gamba - scontro

