Tregua per il caldo ma dal 12 luglio la temperature risalgono Cnr | giugno 2025 secondo più caldo dopo quello del 2003

Dopo un’ondata di calore africano senza precedenti, arriva finalmente una tregua per l’Italia. Ma attenzione: dal 12 luglio le temperature risaliranno, raggiungendo picchi che ci riportano ai valori del giugno 2025, secondo gli esperti. Questa breve pausa sarà cruciale, poiché il clima si prepara a riprendere il suo caldo più intenso, sfiorando nuovamente i livelli record del 2003. La sfida contro il calore è appena iniziata.

Prima tregua in arrivo in tutta Italia per l' ondata di calore nordafricano che ha fatto registrare temperature bollenti da Nord a Sud. Il maltempo che ha già colpito da ieri alcune zone al Settentrione, si intensificherà da domani determinando all'inizio della prossima settimana l' abbassamento delle temperature. Da martedì si registreranno praticamente in tutto il Paese valori medi di 28-30.

