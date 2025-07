PSG Bayern Monaco 1-0 LIVE | Rosso a Pacho parigini in 10 uomini nel finale

Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, si accendono i riflettori sul grande spettacolo tra PSG e Bayern Monaco, una sfida avvincente valida per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025. Con un match deciso da un solo gol e un rosso a Pacho che ha complicato i parigini nel finale, la partita si rivela emozionante e ricca di colpi di scena. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dalla cronaca alla moviola, in tempo reale.

Al Mercedes-Benz Stadium, Atlanta il match valido per il Mondiale per Club, PSG Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita PSG Bayern Monaco, valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025.

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

#MondialeperClub | Il #BayernMonaco supera 2-4 il #Flamengo e accede ai quarti di finale: sfiderà il #Psg https://gianlucadimarzio.com/mondiale-per-club-2025-tabellone/… Vai su X

IL BAYERN MONACO VA IN DOPPIA CIFRA Troppo il dislivello tecnico fra le due squadre: all’esordio nel Mondiale per Club 2025 il Bayern Monaco segna 6 gol ne primo tempo e 4 nel secondo. Nel tabellino contro i neozelandesi dell’Auckland finiscono C Vai su Facebook

Psg-Bayern Monaco diretta: segui il quarto di finale del Mondiale per Club live - La nuova competizione americana riparte con lo scontro diretto tra i campioni di Francia e quelli di Germania: in palio un posto in semifinale. Riporta msn.com

Musiala choc in Psg-Bayern: terribile infortunio dopo lo scontro con Donnarumma. Stagione finita? Cosa è successo - Un terribile infortunio, quello subito da Jamal Musiala durante i quarti di finale del Mondiale per club tra Psg e Bayern Monaco. Secondo msn.com