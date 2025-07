Sicurezza a scuola il report INAIL 2024 | infortuni degli studenti in aumento del 10%

Il report INAIL 2024 sulla sicurezza scolastica svela un aumento del 10% degli infortuni tra gli studenti, evidenziando un quadro preoccupante che richiede immediata attenzione. Mentre le denunce complessive rimangono stabili, questa crescita sottolinea l’importanza di strategie preventive efficaci e di un impegno condiviso per tutelare il benessere dei giovani. La scuola deve diventare un ambiente più sicuro: ecco cosa emerge dai dati e come intervenire.

Il report annuale INAIL fotografa un quadro complesso per la sicurezza. Mentre le denunce totali restano stabili, emerge un dato allarmante: un forte incremento degli infortuni tra gli studenti, che pone la scuola al centro del dibattito sulla prevenzione e la sicurezza. Il quadro generale degli infortuni scuola Il bilancio annuale del 2024 mostra una . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Crolla il solaio di una scuola in costruzione a Marino: sette operai coinvolti. La Fillea CGIL Roma denuncia la mancanza di sicurezza - Un grave incidente ha colpito il cantiere di una scuola in costruzione a Marino, nel comune dei Castelli Romani.

