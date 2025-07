Leclerc esplode via radio dopo qualifiche Silverstone | Faccio schifo – Ascolta

Dopo le emozionanti prove libere, Charles Leclerc si confronta con una delusione cocente nelle qualifiche di Silverstone. Il pilota della Ferrari, frustrato dal sesto posto nel Q3, si lascia andare a un'esplosione di rabbia via radio, rivelando quanto possa essere difficile mantenere la calma sotto pressione. È un momento di grande tensione che ci ricorda quanto lo sport motoristico sia imprevedibile e intensamente emozionante.

(Adnkronos) – "Faccio schifo. Sono una m..". Charles Leclerc esplode via radio dopo le qualifiche di oggi a Silverstone. Il pilota monegasco della Ferrari non nasconde la delusione per il sesto tempo nel Q3: dopo le incoraggianti prestazioni nelle prove libere, arriva una mediocre terza fila nelle qualifiche. E Leclerc esplode contro se stesso: "Fuck!", . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

