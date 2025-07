Sky TG25 8 secondi

Scopri come gli smartphone e i social influenzano la nostra attenzione nella nuova puntata di Sky Tg25. Un viaggio tra scienza, esperienze e soluzioni con ospiti d'eccezione come il neurochirurgo Giorgio Fiore e la podcaster Paola Maugeri. Non perdere questa analisi cruciale sul nostro rapporto digitale, perché capire è il primo passo per migliorare la nostra vita quotidiana.

È dedicata ai disturbi dell'attenzione e al loro legame con smartphonee social la nuova puntata di Sky Tg25. Ospiti di Alessio Viola Giorgio Fiore, Neurochirurgo del Policlinico di Milano, Paola Maugeri, podcaster e lifecoach, GiovanniMento dell’Università di Padova e IRCCS E. Medea e Mario Moroni, podcaster autore de Il Caffettino. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sky TG25, 8 secondi

