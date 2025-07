AAA | Psycho Clown dice addio al Messico ufficiale il passaggio alla WWE

carriera lo porterà a conquistare nuovi grandi palcoscenici internazionali. L’addio al Messico segna un emozionante capitolo di transizione per questo talento carismatico, pronto a lasciare il segno nel circuito globale della WWE. I fan sono in trepidante attesa di vedere Psycho Clown diventare protagonista sulle scene più importanti del mondo della lotta, portando con sé l’energia e la passione della sua terra natale.

Da quando la WWE ha acquisito la AAA, i fan si sono chiesti quali talenti della compagnia messicana sarebbero passati alla grande macchina dello spettacolo globale. A quanto pare, Psycho Clown è l’ultimo nome della AAA pronto a fare il grande salto in WWE. Durante lo show di venerdì scorso all’Arena Neza, in Messico, è stato annunciato che quella sarebbe stata l’ultima apparizione di Psycho Clown in quella sede, poiché la sua prossima destinazione è proprio la WWE. Diventa così ufficiale il passaggio dalla AAA alla compagnia di Stamford: “Questa sera, all’Arena Neza, è stato annunciato all’inizio dell’evento che questa sarà l’ultima volta in cui Psycho Clown si esibirà qui, poiché la sua destinazione è la WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net