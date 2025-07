F1 GP Gran Bretagna | highlights qualifiche super pole di Verstappen

Un’emozionante sessione di qualifiche al GP di Gran Bretagna a Silverstone ha regalato un’incredibile Super Pole a Max Verstappen, che conquista la prima posizione con una performance stellare. Il campione del mondo si conferma ancora una volta protagonista, lasciando dietro di sé star come Piastri e Norris. Ora, tutti gli occhi sono puntati alla gara per scoprire se Verstappen saprà mantenere il ritmo e conquistare la vittoria.

Formula 1, gli highlights delle qualifiche del GP Gran Bretagna: pole position incredibile per Max Verstappen a Silverstone. Il campione del mondo, al centro delle notizie di mercato negli ultimi giorni, chiude con il miglior tempo e si mette alle spalle le McLaren di Oscar Piastri, secondo, e Lando Norris, terzo. Quarto nella griglia di partenza sarà George Russell, che chiude davanti alle Ferrari di Lewis Hamilton (quinto) e Charles Leclerc (sesto). Delusione per le rosse, che erano state parecchio competitive durante le prove libere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, GP Gran Bretagna: highlights qualifiche, super pole di Verstappen

