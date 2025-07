Italia coraggiosa ma non basta | a Pretoria passa il Sudafrica 42-24

L’Italia mostra il suo coraggio nel Summer Tour, sfidando i campioni del mondo con determinazione nonostante le assenze. La partita a Pretoria si conclude 42-24 per il Sudafrica, ma gli Azzurri, nonostante le difficoltà, ci regalano un secondo tempo vibrante e ricco di speranza. È la dimostrazione che, anche di fronte a ostacoli, la passione e il cuore azzurro non si arrendono mai.

Nel Summer Tour gli Azzurri, ampiamente rimaneggiati per colpa di 7 infortuni, reagiscono con forza nel secondo tempo. Ma in casa dei campioni del mondo devono arrendersi.

Italia coraggiosa ma senza disciplina: le leggerezze costano caro - Azzurri sconfitti di misura dall'Irlanda giocando per 30' in inferiorità numerica: nonostante questo paura nel finale per i verdi