FC 25, Ruud van Nistelrooy SBC Mutaforma.

Se sei pronto a sfidare i tuoi limiti e ottenere il leggendario Ruud van Nistelrooy, questa è l'occasione perfetta! Le SBC di EA Sports FC 25 ti offrono una sfida coinvolgente e ricompense imperdibili, tra cui il famoso attaccante. Affronta le 7 sfide entro il 19 luglio e aggiungi un tocco di gloria alla tua squadra. Non perdere questa opportunità: la leggenda ti aspetta!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Ruud van Nistelrooy uscita in data 5 luglio 2025. SBC Ruud van Nistelrooy. Numero sfide: 7. Premio: 1x Ruud van Nistelrooy Non scambiab.. Scadenza: 19 luglio. Leggenda nata. Premio: 1x Small Silver Players Pack Rari: Esattamente 11 giocatori. Qualità giocat.: Esattamente Giocatori bronzo. Astro nascente. Premio: 1x x3 Common Gold Players Pack Rari: Esattamente 11 giocatori. Qualità giocat.: Esattamente Giocatori d'argento.